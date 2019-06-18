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В Мариуполе пройдут бесплатные консультации кардиолога и кардиохирурга. Новости

В Мариуполе пройдут бесплатные консультации кардиолога и кардиохирурга

18.06.19 21:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Мариуполе (Донецкая обл.) сотрудники «Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии» проведут бесплатный консультативный прием. Об этом сообщается на странице Центра в Facebook.

Отмечается, что консультации пройдут 20 июня в кардиологическом отделении Областной больницы интенсивного лечения по адресу ул. Троицкая, 46.

В Центре уточнили те группы пациентов, которым показана консультация кардиолога и кардиохирурга:

  • пациенты с болью в сердце;
  • пациенты с нарушениями ритма (перебои в работе сердца);
  • пациенты с бради-нарушениями ритма (уреженное сердцебиение);
  • пациенты с тахи-нарушениями ритма (учащенное сердцебиение);
  • пациента с впервые выявленными пороками сердца (клапанные пороки и т.д.);
  • пациенты с ранее прооперированными пороками сердца.

При необходимости к консультациям будет привлекаться кардиохирург аритмолог, сосудистый хирурург.

Консультации будут проводиться бесплатно для жителей всей Донецкой области.

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