Санкции являются единственным способом восстановить территориальную целостность Украины, – Зеленский. Новости

Санкции против России – это единственный способ восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Deutsche Welle» со ссылкой на интервью главы государства немецкой газете Bild.

«Санкции являются единственным способом освободить оккупированный регион и восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет... Если это не работает, механизм надо расширить», – подчеркнул украинский президент.

Как отметил Зеленский, в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он прежде всего поднимет вопрос оккупированных Донбасса и Крыма. «Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина», – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что Крым как можно быстрее вернется в состав Украины. «Я очень люблю Крым. Я бывал там много раз. Это уникальное место в Украине по своей природе и истории. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже является частью европейской семьи, а самым большим желанием украинского народа является европейская интеграция. «Но мы понимаем, что должны обеспечить убедительные результаты, чтобы присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС», – отметил президент.

Также, президент Украины раскритиковал проект газопровода «Северный поток-2». Газопровод, по словам главы государства, представляет угрозу для энергетической безопасности Украины и Европы.

Как известно, сегодня, 18 июня, Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером. Накануне президент Украины посетил с визитом Париж.

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