На Луганщине обезвредили более 800 взрывоопасных предметов. Новости

В Луганской области с начала этого года пиротехники обнаружили и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов и более 5 тыс. боеприпасов. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.
«С начала года, пиротехническими расчетами ГСЧС было осуществлено 240 выездов, обследовано 379,2 га территории области, где обнаружено и изъято 836 единиц взрывоопасных предметов и 5 126 единиц боеприпасов», – говорится в сообщении.
Также, в ГСЧС напомнили гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасного устройства:
- нужно немедленно сообщить дежурной службе органов внутренних дел, ГСЧС – по тел. 101;
- не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
- дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.
Читайте также:
- Жертвы от мин на Донбассе: В МинВОТ назвали количество за время войны
- В Мариуполе открыли Центр разминирования, где будут задействованы роботы
- На разминирование Донбасса деньги из госбюджета не выделяются, – Черныш
- Глава МинВОТ рассказал о проблемах разминирования Донбасса
- На Донбассе введен контроль качества работ по разминированию
Комментарии