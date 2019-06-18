На Луганщине обезвредили более 800 взрывоопасных предметов. Новости

В Луганской области с начала этого года пиротехники обнаружили и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов и более 5 тыс. боеприпасов. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

«С начала года, пиротехническими расчетами ГСЧС было осуществлено 240 выездов, обследовано 379,2 га территории области, где обнаружено и изъято 836 единиц взрывоопасных предметов и 5 126 единиц боеприпасов», – говорится в сообщении.

Также, в ГСЧС напомнили гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасного устройства:

нужно немедленно сообщить дежурной службе органов внутренних дел, ГСЧС – по тел. 101;

не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей;

прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

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