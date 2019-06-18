В «Л-ДНР»: Участники НВФ ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка, – ГУР. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) осуществили артиллерийский обстрел подразделений Объединенных сил с позиций, расположенных в жилых кварталах неподконтрольного Донецка. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование НВФ продолжает мероприятия по обустройству новых и маскировки существующих огневых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации.

В частности, более интенсивно ведутся работы по оборудованию позиций артиллерии и противовоздушной обороны, в том числе, в населенных пунктах, существенно усиливает опасность для местного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

«17 июня с. г., с целью провоцирования открытия ответного огня, противником осуществлен обстрел подразделений Объединенных сил с применением артиллерии, с позиций, расположенных в жилых кварталах Донецка», – говорится в сообщении.