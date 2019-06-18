Изменен порядок въезда-выезда на неподконтрольный Донбасс: Разъяснения юристов. Новости

Правительство Украины обновило порядок въезда на временно неподконтрольную территорию (НКТ) Украины и выезда с нее. Теперь, детей до 16 лет без сопровождающего впустят на подконтрольную украинским властям территорию и передадут в органы опеки, передает «Юрлига».

Так, согласно постановлению № 474, которое было принято на правительственном заседании 5 июня этого года, въезд на временно неподконтрольную территорию граждан Украины, выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом или территориальным подразделением ГМС, по утвержденной форме.

Это справка о подаче документов для оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которая учитывается при перемещении лиц через контрольные пункты въезда на временно неподконтрольную территорию Украины и выезда с нее.

Кроме того, сейчас работает норма о том, что выезд с временно неподконтрольной территории Украины детей до 16 лет осуществляется через контрольные пункты при условии предъявления паспорта гражданина Украины, или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка в сопровождении одного из родителей (усыновителей) опекунов, попечителей или других законных представителей, или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Со дня вступления в силу постановления № 474 в случае отсутствия у ребенка до 16 лет указанных документов ему будут предоставлять разрешение на выезд с временно оккупированной территории на основании его свидетельства о рождении, а также паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу лица, в сопровождении которого они выезжают для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. А в случае, когда ребенка сопровождает опекун, попечитель, один из приемных родителей или родителей-воспитателей, – также требуется решение органа опеки и попечительства об устройстве ребенка для подтверждения полномочий законного представителя, для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Если на контрольном пункте выявили ребенка до 16 лет без сопровождения вышеназванных лиц, такому ребенку дадут разрешение на выезд с неподконтрольной территории Украины и безотлагательно (в течение суток) сообщат о нем органам Нацполиции и передадут органу опеки и попечительства для обеспечения его социальной защиты.

Также, документ совершенствует порядок выезда детей, не достигших 16-летнего возраста, через контрольные пункты въезда/выезда на территории Херсонской области, в том числе в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины, и без непосредственного сопровождения законных представителей.

Постановление вступает в силу через 30 дней со дня опубликования, то есть 12 июля 2019 года.