На Луганщине более 11 тыс. детей получили статус пострадавших от военных действий. Новости

На Луганщине 11 496 детей получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по данным ЛугОВГА, на 31 мая этого года в службу по делам детей Луганской области обратились за получением соответствующего статуса 16 414 детей, из них получили – 11 496 ребят. Уточняется, что больше всего детей получили такой статус в Попаснянском районе (2 219 детей) и в Северодонецке (2012).

Кроме того, в обладминистрации напомнили, что право на получение статуса имеет ребенок, который в результате военных действий и вооруженных конфликтов:

получил ранения, контузии, увечья;

претерпел физическое, сексуальное, психологическое насилие;

был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;

привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержался, в том числе, в плену.

Следует отметить, что до начала боевых действий на Луганщине проживали более 334 415 тыс. детей. Из них более 4 650 детей-сирот и лишенных родительской опеки.

В 2014 году из учреждений, расположенных в районе проведения антитеррористической операции (АТО), были эвакуированы 852 ребенка.