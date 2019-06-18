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На Луганщине более 11 тыс. детей получили статус пострадавших от военных действий. Новости

На Луганщине более 11 тыс. детей получили статус пострадавших от военных действий

18.06.19 20:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Луганщине 11 496 детей получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по данным ЛугОВГА, на 31 мая этого года в службу по делам детей Луганской области обратились за получением соответствующего статуса 16 414 детей, из них получили – 11 496 ребят. Уточняется, что больше всего детей получили такой статус в Попаснянском районе (2 219 детей) и в Северодонецке (2012).

Кроме того, в обладминистрации напомнили, что право на получение статуса имеет ребенок, который в результате военных действий и вооруженных конфликтов:

  • получил ранения, контузии, увечья;
  • претерпел физическое, сексуальное, психологическое насилие;
  • был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;
  • привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
  • незаконно содержался, в том числе, в плену.

Следует отметить, что до начала боевых действий на Луганщине проживали более 334 415 тыс. детей. Из них более 4 650 детей-сирот и лишенных родительской опеки.

В 2014 году из учреждений, расположенных в районе проведения антитеррористической операции (АТО), были эвакуированы 852 ребенка.

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