Пляжный сезон: В Мариуполе за входные в открытое море унесло 6 человек. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в минувшие выходные дни, с 15 по 17 июня, около 66 тыс. мариупольцев отдыхали на городских пляжах. 6 человек отнесло в открытое море. Спасатели доставили их на берег. Также, одному человеку оказали доврачебную помощь. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, за выходные работники аварийно-водолазной службы Мариуполя вернули на берег 172 человека, заплывших за ограничительные буи. 6 человек было отнесено в открытое море на матрасах. Спасатели вернули их на берег.

«Одному человеку была предоставлена ​​доврачебная помощь. Вызов скорой помощи не был нужен», – говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье, 16 июня, напротив пляжа Песчаный, экипаж спасательного лодки обнаружил в районе судоходного канала серфингиста, который терпел бедствие и не мог поднять парус. Спасатели доставил серфингиста к берегу.

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