В Краматорске заболеваемость корью идет на спад. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) заболеваемость корью идет на спад. Об этом сообщили в отделе здравоохранения, сегодня, 18 июня, передает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, за минувшую неделю в Краматорске зарегистрирован только один случай кори. «Как сообщили в отделе здравоохранения, на прошлой неделе в нашем городе корью заболел один ребенок. Темпы заболевания демонстрируют спад», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, продолжается кампания по вакцинации как взрослых, так и детей. В пресс-службе напоминают, что единственным эффективным способом защиты от болезни является прививка.

Всего с 18 апреля в Краматорске зафиксировано 195 случаев заболевания, из них 129 взрослых и 66 – детей.

Как сообщалось ранее, с начала года корью заболели 53 112 человек – 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Напомним, в Минздраве разъяснили, что делать, если с больным корью контактировал взрослый и ребенок.

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