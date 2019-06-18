На Луганщине командира «разведроты ЛНР» приговорили к 8 годам лишения свободы. Новости

В Луганской области за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) заочно приговорен к 8 годам лишения свободы командир разведывательной роты «4-й отдельной механизированной бригады "ЛНР"». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, житель Лисичанска обвинялся в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437 (планирование и подготовка ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) УК Украины.

По информации прокуратуры, в 2016 году мужчина добровольно вступил в ряды НВФ, где прошел все необходимые тренировки по ведению боевых действий, осуществлению разведывательной и диверсионной деятельности против подразделений украинских военных на территории Украины.

Так, с мая 2016 года по май 2017 года, будучи «командиром» разведывательной роты «4-й отдельной механизированной бригады ЛНР», мужчина принимал активное участие в боевых действиях и разведывательной деятельности на передовых линиях расположения ВСУ, Нацгвардии и других подразделений территориальной обороны. В частности, с использованием огнестрельного и другого оружия осуществлялись обстрелы украинских позиций, расположенных вблизи населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

«Поскольку участник незаконного вооруженного формирования скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последнего проведена процедура специального предварительного расследования и судебного производства», – говорится в сообщении.

Приговором Лисичанского городского суда участник НВФ «ЛНР» заочно приговорен к 8 годам лишения свободы.

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