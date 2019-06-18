Под звуки взрывов: В прифронтовом Зайцево заложили первый камень храма ПЦУ (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Зайцево* (Донецкая обл.) заложили первый камень фундамента будущего Свято-Покровского храма Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

Событие произошло 16 июня. «16 июня 2019 года войдет в историю пгт Зайцево. Сегодня заложили первый камень фундамента будущего Свято-Покровского храма Православной церкви Украины. Закладку сделал Благочинный Бахмутского округа отец Павел. Несмотря на невероятную жару, под звуки взрывов состоялось величественное событие!!! Надеемся, наши мечты осуществят, а надежды оправдаются», – говорится в сообщении.

Также опубликованы фото с места события:

* Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району, вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.