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Под звуки взрывов: В прифронтовом Зайцево заложили первый камень храма ПЦУ (Фото). Новости

Под звуки взрывов: В прифронтовом Зайцево заложили первый камень храма ПЦУ (Фото)

18.06.19 19:44dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ВГА пгт Зайцево

В прифронтовом поселке Зайцево* (Донецкая обл.) заложили первый камень фундамента будущего Свято-Покровского храма Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

Событие произошло 16 июня. «16 июня 2019 года войдет в историю пгт Зайцево. Сегодня заложили первый камень фундамента будущего Свято-Покровского храма Православной церкви Украины. Закладку сделал Благочинный Бахмутского округа отец Павел. Несмотря на невероятную жару, под звуки взрывов состоялось величественное событие!!! Надеемся, наши мечты осуществят, а надежды оправдаются», – говорится в сообщении.

Также опубликованы фото с места события:

* Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району, вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.

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