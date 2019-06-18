Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» остается самой проблемной, – общественники. Новости

На каждом контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, есть свои особенности, «узкие» места. Однако наиболее проблемной остается ситуация на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» Дарья Дмитренко. Брифинг на тему «Оценка условий пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда» прошел сегодня, 18 июня.

По ее словам, самая проблемная ситуация с КПВВ «Станица Луганская», с разрушенным мостом, который очень тяжело пересекать пожилым людям, а таких – большинство. «В условиях, когда этот пункт пропуска является единственным в Луганской области, это достаточно болезненный вопрос. Остро стоит вопрос с инвалидными колясками, которых недостаточно для всех, кто не может преодолеть этот путь пешком», – отметила Дарья Дмитренко.

Кроме того, добавила правовой аналитик, проблемным является вопрос доступа к банковским услугам. «Ощадбанк, который, по сути, является единственным банком, который может обслуживать переселенцев, в частности, пенсионеров ВПЛ, пытается сделать шаги навстречу, делая свои услуги более доступными на КПВВ. Поскольку большинство людей пересекают КПВВ только для того, чтобы воспользоваться банковскими услугами: снять наличные, пройти физическую идентификацию и т. д.», – уточнила Дмитренко.

Однако, согласно опросу*, проведенному БФ «Право на защиту» на КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» среди людей, регулярно пересекающих эти КПВВ, после реконструкции, в целом ситуация улучшилась.

Так, 87% людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Станица Луганская» считают, что после реконструкции этих пунктов пропуска произошло улучшение ситуации.

«87% опрашиваемых на КПВВ оценили изменения позитивно. Только небольшой процент опрашиваемых считают, что изменения никак не повлияли на процесс пересечения (линии разграничения – ред.), а скорее оценили их негативно», – отметила правовой аналитик БФ «Право на защиту».

Также, на вопрос о том, повлияло ли обустройство КПВВ на скорость прохождения контроля, 64% опрашиваемых ответили, что пропускная способность возросла.

Что касается, ощущения безопасности при пересечении линии разграничения, по мнению респондентов, после реконструкции КПВВ, они стали ощущать себя более защищенными. «В целом, 73% дали позитивный ответ на этот вопрос», – отметила Дарья Дмитренко.

* Опрос проводился БФ «Право на защиту» среди 126 респондентов, которые регулярно пересекают КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская».

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