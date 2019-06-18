В дом снаряды попадали 5 раз: Пострадавшие от обстрела Марьинки не хотят возвращаться. Новости

Семья, пострадавшая во время обстрела прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.), сейчас находится в травматологическом отделении Курахово. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз.

«В больнице в Курахово проведал семью, которая лишилась дома в результате обстрела. Сейчас они все находятся в травматологическом отделении: мать, отец, дочь, внучка, дедушка. Слава богу все живы, хотя, глядя на разрушенный дом, понимаю, что люди родились в рубашке», – написал он.

По словам Мороза, дом восстановлению не подлежит, поэтому уже решили вопрос о временном жилье. «Обеспечиваем пострадавших лекарствами, спасибо Красному Кресту, который сразу включился. Провели переговоры с благотворительной миссией "Пролиска", она ищет новое жилье для семьи. Пострадавшие категорически не хотят возвращаться в Марьинку, и это понятно – в их дом снаряды попадали 5 раз», – рассказал руководитель районной ВГА.

Фото: Facebook / Владимир Мороз

Он добавил, что спасатели разбирают завалы, пытаясь сохранить хоть часть имущества семьи. «Очень жаль маленькую Варю, которая детство провела под обстрелами. Со своей стороны сделаем все, чтобы поддержать семью», – заверил Владимир Мороз.

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли Марьинку из артиллерии, снаряд попал в жилой дом. Позже появились новые подробности о пострадавших и фото с места обстрела.

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