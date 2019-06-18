В «ДНР»: Сгорел клуб «Донецк-Кокса». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке горело неэксплуатируемое здание клуба «Донецк-Кокс». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает «МЧС ДНР».

Пожар произошел вчера, 17 июня, в Кировском р-не по ул. Россошанская.

Уточняется, что пожаром уничтожено: кровля и перекрытие на площади 150 кв. м, деревянная обшивка сцены на площади 50 кв. м, деревянные полы на площади 20 кв. м. Повреждена кровля и перекрытие на площади 100 кв. м.

От«МЧС ДНР» привлекались: служба пожаротушения, 5 единиц техники и 18 человек личного состава.