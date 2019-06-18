Хотя бы 10 на 10: Зеленский сделал заявление по обмену пленными (Фото). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Федеративную Республику Германия встретился с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

Во время встречи обсуждался вопрос прекращения военного конфликта и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас. «И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», – рассказал Зеленский.

Напомним, что в «ДНР» запрашивают у украинской стороны 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных».

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