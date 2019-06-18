Перерасчет с 1 июля: У кого и как изменятся пенсии на Луганщине. Новости

В Луганской области с 1 июля пересчитают пенсии более 290 тыс. жителям. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По ее словам, основанием для изменения размера выплаты пенсий с 1 июля этого года является изменение прожиточного минимума. Со следующего месяца он будет составлять 2 007 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, – 1 564 грн.

Так, в связи с изменением прожиточного минимума вырастут:

минимальная пенсия по возрасту для неработающих;

минимальные пенсионные выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальная пенсионная выплата инвалидам ЧАЭС;

минимальная пенсия шахтерам;

минимальная пенсия военных пенсионеров;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

повышение ветеранам войны и членам их семей;

повышение жертвам нацистских преследований;

надбавка донорам;

государственная социальная помощь на уход инвалидам войны.

Шарунова подчеркнула, что для проведения такого перерасчета в органы ПФУ обращаться не нужно. Он производится автоматически.

Больше всего перерасчет пенсии коснется тех пенсионеров, которые имеют полный стаж: женщины – 30 лет, а мужчины – 35 лет. Пенсионеры, которым назначена пенсия до 1 октября 2011 года, имеют полный стаж: женщины – 20 лет, мужчины – 25 лет.

Минимальный размер пенсии увеличится в июле до 1 564 грн.

«По предварительным расчетам, органами ПФУ Луганской области перерасчет будет проведен около 292 тыс. пенсионерам. Размер пенсии гражданских пенсионеров должен увеличиться у 180,5 тыс. человек. Средний размер пенсии после перерасчета составит 3 574,79 грн», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, органы ПФУ провели уже 3 перерасчета пенсий с начала 2019 года.

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