В Луганске водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель грузовика сбил пешехода. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как сообщают в «ЛНР», 12 июня на проезжей части дороги на ул. Оборонной в Луганске обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП. «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила в результате открытой сочетанной тупой травмы головы», – уверяют в «МВД».

Там добавляют, что «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении ДТП задержан водитель автомобиля ГАЗ-5312, гражданин 1967 года рождения, который совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП». «Получены признательные показания, собрана свидетельская база. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – утверждают в «ЛНР».

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