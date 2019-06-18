В Раде забраковали представление президента по увольнению генпрокурора: Названа причина. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в своем представлении не указал законные основания для увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не намерен поддерживать президентскую инициативу. Об этом заявил глава комитета Андрей Кожемякин, пишет «Новое время».

По словам Кожемякина, не указаны законные основания, не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Кроме того, Зеленский не указал, кто будет докладчиком по этому вопросу на Комитете.

«Генпрокурор увольняется с должности с согласия ВР в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет. Подкомитет сегодня рассматривал представление. И он против рассматривать это представление на заседании комитета. 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, – ред.), депутаты не придут, и кворума не будет», – заявил Кожемякин.