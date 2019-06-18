В Кремле заявили о схожести позиций Зеленского и Порошенко по Донбассу . Новости

Кремль отмечает схожесть риторики нового президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в отношении РФ. Об этом сегодня, 18 июня, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Зеленского об отношениях с Россией, сообщает российское издание ТАСС.

«Мы внимательно следим и склонны согласиться с точкой зрения относительно схожести (этих) позиции, которая сейчас начинает набирать очертания», – заявил Дмитрий Песков,

Ранее Зеленский в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос о том, какие слова он скажет в случае встречи с Путиным, заявил, что назвал бы Крым и Донбасс частями Украины.

По словам Пескова, Путин «всегда начинает общение с правильных фраз» и будет придерживаться такого подхода и в случае переговоров с Зеленским.

«А что касается Донбасса, то это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса, непосредственным собеседникам. А по Крыму и особо говорить нечего», – сказал Песков.