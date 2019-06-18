Переселенцы в Украине: Опубликованы новые данные о количестве. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 18 июня, учтены 1 млн 385 тыс. 031 переселенец из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 10 июня в Украине были учтены 1 млн 383 тыс. 700 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 331 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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