Вступительная кампания-2019: Кто может поступить в вуз по собеседованию или экзаменам. Новости

В Украине в этом году поступить в учреждения высшего образования по итогам собеседования смогут три категории поступающих, а по результатам вступительных экзаменов – 8 категорий. Об этом сегодня, 18 июня, рассказал глава директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины (МОНУ) Олег Шаров, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, традиционно в условиях приема в вузы выписаны все категории абитуриентов, имеющих право на льготное поступление. Сейчас, накануне активной фазы вступительной кампании, МОНУ разослало приемным комиссиям разъяснения по использованию этих льгот. Там, в частности, есть подробная информация о документах, образцы справок и удостоверений, которые должен предъявить поступающий.

Так, право на поступление по собеседованию имеют:

лица с инвалидностью вследствие войны;

некоторые категории лиц, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым право на получение таких льгот предоставлено Законом;

лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение (по рекомендации органов здравоохранения и социальной защиты населения).

Поступить по результатам экзаменов могут:

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа;

лица, которым по решению регламентной комиссии отказано в регистрации для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2019 году из-за невозможности создания специальных условий;

лица, которые в 2019 году не принимали участия в основной или дополнительной сессии ВНО по определенному (ых) учебному (ых) предмета (ов) из-за наличия заболевания или патологического состояния, указанного в Перечне заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения ВНО;

лица, проживающие на временно неподконтрольной украинской власти территории (не зарегистрированные как внутренне перемещенные лица) или переселились из нее после 1 января 2019 года;

граждане Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения), территория осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (на период их осуществления), территория населенных пунктов на линии соприкосновения или переселившиеся из нее после 1 января 2019 года;

лица, уволенные с военной службы (в том числе демобилизованные) начиная с 1 декабря 2018 года;

граждане Украины, которые в год поступления получили полное общее среднее образование за рубежом (при условии поступления на контракт).

Разъяснения по использованию льгот сегодня были размещены на сайте МОНУ в разделе «Вступительная кампания 2019». Как отметил Шаров, в разделе можно найти информацию о поступающих, которые будут иметь возможность перевестись на свободные места государственного заказа. В прошлом году этим правом воспользовались дети погибших защитников Украины, лица с инвалидностью, участники боевых действий и их дети, внутренне перемещенные лица. Всего таким образом было заполнено более 7 тыс. бюджетных мест, на которые абитуриенты получили рекомендации к зачислению, однако, не подтвердили желание там учиться.

«Одной из новаций нынешней кампании является то, что правом перевестись на бюджет теперь смогут воспользоваться и дети из многодетных семей. Однако надо учесть, что их конкурсный балл должен быть меньше проходного балла не более 15 баллов», – отметил Олег Шаров.

Как сообщалось ранее, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения. Образовательные центры «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса могут поступать в украинские вузы и заведения профтехобразования по упрощенной системе, будут работать с 3 июня по 27 сентября.

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