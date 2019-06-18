В «ДНР» создают препятствия для пересечения линии разграничения людьми, – штаб ООС. Новости

В Донецкой области незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают саботировать пропуск граждан через линию разграничения. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Вооруженные формирования РФ, чтобы нарушить связи граждан с контролируемой территорией Украины, создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом, при выезде из временно оккупированной территории. В частности, пророссийские боевики затягивают процедуры "контроля" в отношении лиц и транспорта, осуществляя их часами», – говорится в сообщении.

Как сообщается, такие действия создают так называемое «порывистое» движение, когда НВФ часами накапливают перед своими блокпостами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами, что особенно опасно в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевает даже добраться до уже закрытого контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ).

«В частности, очередная такая провокация имела место вчера в пределах дорожного коридора "Новоазовск-Мариуполь". Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20:20 с временно оккупированной территории Украины к КПВВ прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же следовали четыре малолетних ребенка. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блокпостом вооруженных формирований РФ "Октябрь" и пропустили в серую зону уже после закрытия КПВВ», – рассказали в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что следуя через линию разграничения после окончания режима работы КПВВ, граждане подвергаются опасности во время ночевки в серой зоне, поскольку нарушения Минских соглашений со стороны НВФ не прекращаются и каждую ночь осуществляются обстрелы позиций ВСУ, под которые иногда попадают и дорожные коридоры.

В штабе ООС просят граждан не следовать через линию разграничения по истечении определенного времени работы КПВВ.

Напомним, с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех КПВВ в районе проведения ООС осуществляются с 06:00 до 20:00.

Как сообщалось ранее, КПВВ на Донбассе должны быть безопасными и достойными местами.

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