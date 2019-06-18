Еще 31 житель неподконтрольной части Донецкой области получил паспорт РФ по упрощенной процедуре. Новости

Тридцать один житель неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сегодня, 18 июня, в упрощенном порядке стал гражданином Российской Федерации. Об этом сообщили в «миграционной службе МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«Выдача российских паспортов на территории Ростовской области продолжается. Сегодня паспорт гражданина РФ получил 31 человек», – сказано в сообщении.

Процесс выдачи российских паспортов производится в селе Покровское Ростовской области в отделе по вопросам миграции МВД России. Первые документы гражданина РФ были получены жителями неподконтрольной территории Донецкой области 14 июня. Всего за прошедший период выдано 89 паспортов.

Напомним, что для жителей «ЛНР» поездка в Ростовскую область за получением российского паспорта – платная. Стоимость – 450 руб. (185 грн по местному курсу валют), но это в оба конца.

Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».

За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР», по состоянию на 17 июня – около 100 жителей «ЛНР».

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