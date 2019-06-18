Зеленский позвал на Донбасс немецких противников санкций для России. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил немецким противникам санкций против Российской Федерации посетить Донбасс. Об этом он сказал сегодня, 18 июня, на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский подчеркнул, что санкции являются «единственным бескровным путем к восстановлению мира на континенте".

«Я знаю о заявлениях немецких бизнесменов отменить санкции, хочу обратиться к ним. Мы не начинали эту войну, но боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили встать рядом с нами… Но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройденным до конца… Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинцам эта война… Посмотрите на Крым, который из туристического края превратился в военный лагерь», – отметил глава украинского государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о том, что санкции против России – это единственный способ восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как известно, сегодня, 18 июня, Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Накануне президент Украины посетил с визитом Париж.

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