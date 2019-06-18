«Мирное лето – детям Донбасса»: Стартовала вторая смена. Новости

Начался следующий этап проекта «Мирное лето – детям Донбасса» Фонда Рината Ахметова – ребята прибыли на вторую смену. Пройти двухнедельный курс отдыха и психологической реабилитации в санатории «Перлина Донеччини» приехал 141 ребенок. Это мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев, сообщает пресс-служба Фонда.

Среди участников нынешней смены – 11-летняя Варя Кравчина из Авдеевки. Для девочки это уже второе мирное лето, организованное Фондом. В санатории психологи помогают ей избавиться от груза пережитого страха. Особенно болезненные воспоминания связаны с 24 августа 2014 года.

«Был праздник – и вдруг во дворе начали падать снаряды. Незадолго до этого дедушка-сосед угостил меня конфетой, поздравил с Днем Независимости Украины. А через час он погиб. Тогда же видела и других соседей ранеными или убитыми», – рассказала Варвара.

Тяжелый стресс усугубили долгие часы ожидания в подвале, где Варя с мамой прятались от обстрелов. Поэтому психологическая помощь, которую получают участники проекта «Мирное лето – детям Донбасса», стала незаменимой. В частности, на занятиях арт-терапией девочка сделала первые шаги для преодоления страхов.

В этом году проект «Мирное лето – детям Донбасса» проходит в три смены, психологическую и физическую реабилитацию получат 500 детей. Это школьники 8–14 лет, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также дети-переселенцы. Всего с начала старта проекта в 2015 году его участниками стали более 4 000 ребят.