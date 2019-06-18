Воды нет: В Константиновке жители провели общественное собрание. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) жители организовали общественные собрания по поводу отсутствия водоснабжения в городе. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает житель города Александр Ткач на странице в Facebook «Константиновка online/| Констаха».

«Сегодня, 18 06.2019, утром у здания Горводоканала состоялись общественные собрания по поводу отсутствия водоснабжения в городе. Люди открыто возмущались и справедливо выдвигали требования руководству Горводоканала в его бездействия по обеспечению населения питьевой водой», – написал Ткач в Facebook.

В сообщении также отмечается, что собравшиеся константиновцы обвинили в ЧП местную власть, мэра города и депутатов. «... по украинскому законодательству, и это соответствует принципам демократического общества, в первую очередь, ответственность за все безобразия в городе несет власть, которая выбрана громадой города для осуществления полномочий жизнедеятельности громады города с позиций политической, экономической и социальной. Для того она и выбрана, чтобы в государстве не было хаоса, и доверенные лица от громады правили от имени и в интересах громады», – говорится в сообщении.

В комментариях жители обсуждают зарплаты чиновников и факт их безответственности, обсуждая тему, когда смогут их переизбрать.

Ранее сообщалось, что 17 июня пресс-служба Коммунального предприятия «Вода Донбасса» заявила о том, что восстановлена подача воды на город Константиновку по второму Донецкому водопроводу. Отмечалось, что после заполнения городских резервуаров и разводящих сетей питьевая вода поступит потребителям. Жители Константиновки отмечают, что в одних районах воды нет, в других – сначала появилась, но после обеда напор значительно уменьшился либо подача прекратилась.

Напомним, 13 июня в 8:35 произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода. Утром 14 июня водовод был запущен в работу, но в этот же день в 21:00 образовался новый порыв. Над устранением повреждения бригады работали до вечера 15 июня.