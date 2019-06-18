Зеленский срочно хочет провести встречу в Нормандском формате. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он сказал на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, сообщает « УНИАН ».

«По поводу возвращения к Нормандскому формату, по поводу сроков этой встречи. Вы знаете, что для меня и для каждого украинца главный вопрос – прекращение войны», – заявил президент.

Зеленский отметил, что на переговорах с европейскими лидерами обсуждал даты проведения саммита в Нормандском формате после парламентских выборов в Украине, которые запланированы на 21 июля. «Я вчера во Франции об этом говорил с президентом Макроном», – отметил президент.

«Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле. Верим в победу и в прекращение войны», - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената Республики Жераром Ларше, где обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в Нормандском формате в ближайшее время.