Помощь в 250 миллионов: Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине. Новости

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает украинское посольство в Вашингтоне, пишет «Интерфакс – Украина».

« Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т. ч., стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности», – говорится в сообщении.