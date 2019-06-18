MH17: СМИ назвали имена четырех подозреваемых по делу сбитого «Боинга». Новости

Голландский телеканал Nieuwsuur назвал имена четырех подозреваемых по делу сбитого над неподконтрольным Донбассом малайзийского Boeing 777. Об этом пишет TheBell со ссылкой на опубликованный в Twitter ролик телеканала, сообщает « LB.ua » .

« За день до обнародования новых подробностей расследования совместной следственной группы (JIT) голландский канал Nieuwsuur опубликовал имена четырех подозреваемых. До сих пор ни одно имя официально не называлось, а одно из них совпало с именем важного фигуранта открытого расследования. Пока непонятно, те ли этоимена, которые назовет JIT. Но их обнародование в любом случае спровоцирует рост напряженности с Россией, которая не экстрадирует своих граждан», – пишет издание.

Перевод сюжета опубликовала украинская колумнистка Светлана Самборская. Так, по версии канала, в списке подозреваемых четыре имени:

Сергей Мучкаев, командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По версии телеканала, он отвечал за перевозку ЗРК « Бук» до украинской границы и принимал в нем участие;

Бук» до украинской границы и принимал в нем участие; Иван Безъязыков, гражданин Украины, полковник ВСУ. Он находится под судом в Украине по обвинению в государственной измене. Возможно, он способствовал перевозке « Бука» к месту запуска;

Бука» к месту запуска; Сергей Дубинский (позывной « Хмурый»), шеф разведки « ДНР», ветеран ГРУ РФ. Это имя фигурирует в журналистском расследовании: Дубинского (известного так же, как Сергей Петровский) считают организатором боевого применения установки;

Хмурый»), шеф разведки ДНР», ветеран ГРУ РФ. Это имя фигурирует в журналистском расследовании: Дубинского (известного так же, как Сергей Петровский) считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов (позывной « Гюрза»), подполковник запаса российских НДС. Упоминается в связи с перевозкой « Бука» и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. По некоторым данным, был у установки в момент пуска.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль звявила, что подозрения первым четверым подозреваемым в крушении «Боинга» MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ).

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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