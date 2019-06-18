Ни на одном КПВВ Донбасса нет врачей государственных медучреждений, – общественники. Новости

Сегодня ни на одном контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе нет врачей, государственных медицинских учреждений. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» Дарья Дмитренко. Брифинг на тему «Оценка условий пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда» прошел сегодня, 18 июня.

По ее словам, медицинскую помощь на КПВВ могут предоставить лишь представители гуманитарных организаций, и это будет первая помощь. Далее – нужно обращаться в медучреждения, вызывать «скорую помощь».

«Однако, "скорая" тоже не всегда может доехать. Например, на КПВВ "Гнутово" (Донецкая обл.) она вообще не приезжает. И возникает необходимость доставки пациента военной "скорой" до ближайшего населенного пункта, где его можно пересадить в машину "скорой помощи" и отвезти в больницу, что иногда может стоить человеку жизни, поскольку это занимает время. С учетом того, какая сейчас погода, к сожалению, мы прогнозируем, что количество случаев обращения за медицинской помощью будет расти», – подчеркнула Дмитренко.

Кроме того, правовой аналитик отметила, что на КПВВ система транспортного обеспечения выглядит достаточно хаотично и создает неоправданные финансовые затраты для людей, которые пересекают линию соприкосновения. «При этом, элементарные вещи: автобусные остановки, тарифы маршруты, информацию о том, когда будет автобус, часто вынуждены предоставлять наши мониторы, сотрудники КПВВ. Поскольку, на месте, в большинстве случаев, такой информации нет», – сказала Дмитренко.

Также, по ее словам, следует обратить внимание на формирование тарификации перевозок. «Мы знаем сколько обслуживают КПВВ частных нелицензированных перевозчиков, которые имеют возможность ставить достаточно высокие цены на свои услуги», – добавила общественница.

Еще одна проблема, по словам Дмитренко, в том, что ни одно КПВВ, кроме «Станицы Луганской» (Луганская обл.) не обустроено системами звукового оповещения. Что также создает угрозу безопасности лбдей. «Укрытия обустраиваются лишь сейчас. И имеющиеся укрытия не имеют достаточно места для того, чтобы там могли находиться одновременно большое количество людей. Нет информации о том, как найти укрытие, как к нему проследовать и что делать, в случае опасности», – уточнила она.

«В целом, мы видим серьезные позитивные изменения (при обустройстве КПВВ – ред.), и надеемся, что те выводы и рекомендации, которые мы сделали в результате исследования, помогут и государственным органам и нашим партнерам воплощать их более эффективно и еще быстрее», – резюмировала правовой аналитик благотворительного фонда.

Читайте также: