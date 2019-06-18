Покровск: Зоозащитники требуют прекратить отлов бродячих собак (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) зоозащитники требуют прекратить отлов бродячих собак. Потому что их, якобы, держат в плохих условиях. Местные жители же утверждают, что страдают от этих животных.

По словам покровчанки Аси, в центре города бегает стая агрессивных собак. Бродячее животное едва не набросилось на нее. «Собака под машиной лежала, как выбегает, я испугалась. Вообще, и это не первый случай», – сказала она.

Псов решили отлавливать. Местные коммунальщики наняли подрядчиков из Харькова. Там есть приют для животных, но зоозащитники против этого. «Нет ни проветривания, ничего. Это жестокое обращение», – говорит об условиях содержания зоозащитница.

Зоозащитница Дарья Корх сняла на видео фургоны, в которых перевозили пойманных собак. По ее словам, в них животных в жару держали без воды. В клетках были только щенки.

После этого активисты создали петицию, чтобы в Покровске отменили вылов собак. Обращение уже набрало необходимое количество голосов. А если собак и ловить, то держать их в приемлемых условиях. «Мы просим создать коммунальное предприятие, чтобы там был штатный ветврач, машина. Стерилизовать и забирать в 20-30 вольеров агрессивных. Поступила жалобы – приехали, забрали данную собаку», – сказала Дарья Корх.

Местные жители высказали свое мнение:

«Надо отлавливать и определять, потому что из-за маленьких деток. Взрослые отобьются, а меленьких могут испугать»;

«Приюты надо создавать для животных»;

«Стерилизация, может».

Чиновники обещают ответить на петицию и прислушиваться к мнению горожан. В мэрии сообщили, что соберутся за круглым столом и обсудят эти вопросы. Если есть недоразумения и непонимания, то они будут устранены.

Однако, по словам коммунальщиков, пока вылов не прекратят. Потому что бродячих животных некуда девать.

Источник: ТК «Донбасс»

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