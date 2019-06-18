Жители Константиновского района поддержали выдвижение Колесникова в нардепы. Новости

Всестороннее образование молодежи и создание новых рабочих мест – важнейшие вопросы для нашей страны, которые игнорируются нынешней властью последние 5 лет. Такое мнение высказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время Форума «С Донбассом в сердце!», на котором жители Константиновского района (Донецкая обл.) поддержали его выдвижение в народные депутаты по избирательному округу №49. Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

«Чем образованнее наша молодежь, тем люди старшего поколения должны чувствовать себя спокойнее. Ведь молодое поколение придет на новые и уже существующие рабочие места с высоким уровнем образования, обеспечив будущее нашей страны», – заявил оппозиционный премьер.

Он отметил, что сфера образования Украины находится в системном кризисе. Особенно сильно «реформы» уходящей власти ударили по среднему специальному образованию.

«Сегодня в стране полно политологов, политтехнологов и других специалистов-гуманитариев, а технолога на пищевое производство просто не найти. Та же ситуация с инженерами, электриками и другими техническими специалистами. В среднее специальное образование мы внесем большой финансовый вклад, в том числе и в восстановление инфраструктуры учебно-производственных комбинатов. Нам передают один из УПК Константиновского района, который в прошлом году хотели закрыть. Там мы откроем несколько швейных специальностей, будем готовить мастеров по пошиву обуви, электриков, токарей и слесарей», – рассказал Борис Колесников.

Также оппозиционный политик отметил важность спорта в воспитании подрастающего поколения. «Как говорили раньше, «в здоровом теле – здоровый дух». Без хорошей формы трудно добиться успеха, поэтому мы построим в Константиновке новую ледовую арену на 1200 мест. Это будет универсальная спортивная арена. Благодаря ней мы привлечем не менее тысячи малышей и детей старшего школьного возраста», – подчеркнул Колесников.