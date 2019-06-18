Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Задержан руководитель военно-гражданской администрации Счастья. Новости

Задержан руководитель военно-гражданской администрации Счастья

18.06.19 20:38dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Правоохранители задержали руководителя военно-гражданской администрации города Счастья (Луганская обл.). Об этом сообщил сегодня, 18 июня,  и.о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Сергей Филь в своем Facebook.

«Сегодня правоохранители задержали руководителя ВГА города Счастье, которого прикомандировали ВСУ, майора Дмитрия Скворцова на взятке. Прозрачность и ответственность всех перед законом – ценности, с которыми я шел на должность. Хорошо, что они прижились на Луганщине. Обещаю, мы сделаем все для сохранения в городе порядка», – пишет Филь.

Напомним, что в апреле этого года в Счастье был представлен руководитель вновь созданной военно-гражданской администрации (ВГА) города Дмитрий Скворцов.

Комментарии