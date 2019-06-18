Задержан руководитель военно-гражданской администрации Счастья. Новости

Правоохранители задержали руководителя военно-гражданской администрации города Счастья (Луганская обл.). Об этом сообщил сегодня, 18 июня, и.о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Сергей Филь в своем Facebook.

«Сегодня правоохранители задержали руководителя ВГА города Счастье, которого прикомандировали ВСУ, майора Дмитрия Скворцова на взятке. Прозрачность и ответственность всех перед законом – ценности, с которыми я шел на должность. Хорошо, что они прижились на Луганщине. Обещаю, мы сделаем все для сохранения в городе порядка», – пишет Филь.

Напомним, что в апреле этого года в Счастье был представлен руководитель вновь созданной военно-гражданской администрации (ВГА) города Дмитрий Скворцов.