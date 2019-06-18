Сезонная работа: Как и сколько можно заработать на Донетчине (Видео). Новости

Летом украинцы ищут сезонную работу, чтобы иметь лишнюю копейку. Так, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) пенсионерка Валентина летом распространяет объявления.

На этом можно заработать не более 50 грн в день. «Хоть на кусочек хлеба. У меня пенсия маленькая», – говорит она.

Еще летом есть спрос на уличных продавцов. С журналистами они общаются неохотно. Рассказывают, на разливе кваса реализаторам платят в среднем 4 тыс. грн в месяц. «150 гривен в день. Каждый день с 8 до 4, кроме понедельника», – сказала продавец кваса.

Чем дальше от города, тем труднее найти, где заработать. По словам чиновников, все из-за нехватки рабочих мест. «На территории поселка Шевченко работы нет такой. Нет никакого предприятия. В основном жители 70% – это пенсионеры, бывшие работники шахт», – сообщила поселковый голова Надежда Меркулова.

В поселке не чураются и тяжелой работы, даже женщины. Наталья косит траву в поселке, потому что в городе подработки не нашла. «Косить учил папа и здесь еще старшая бригадир. Заканчивала когда-то педагогически колледж, курсы машинистов подъема, а сейчас пока здесь», – сказала она.

За такую же работу взялась и Оксана. Помог центр занятости. Зарплата – 3 тыс. 200 грн, которую платят вовремя. «На такой работе минимальную можно заработать. Никуда ездить не надо. Дома», – говорит сезонная работница.

Сезонную работу предлагают и тем, кто долго не может найти постоянную. Преимущественно – это летнее благоустройство: высадка растений, уборка и кошение травы. Трудоустройство официальное. «Страховой стаж учитывается. Запись в трудовую книжку делается», – объяснила специалист Покровского городского центра занятости Елена Бондаренко.

Но официально – это не для всех. Уличный музыкант Николай играет на баяне. Жалуется, что много не заработаешь. Люди преимущественно бросают копейки, или купюры номиналом не более пяти. «Я людям даю часть души, а они меня благодарят», – сказал он.

Работу на лето предлагают и в интернете. Однако, предупреждают правоохранители, есть риски. Фиктивные работодатели оформляют кредиты на безработного, воспользовавшись его документами. В Покровске уже есть жертвы таких аферистов. «Мошенники работают по таким схемам. Их в первую очередь интересуют ваши личные данные, никому их не передавайте. Необходимо проверить, действительно ли вообще существует такая фирма, или этот человек реальный работодатель», – объяснил начальник сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

Чтобы поиск в сети был безопасным, полицейские рекомендуют читать отзывы о потенциальном работодателе и собирать информацию о его деятельности.

Источник: ТК «Донбасс»