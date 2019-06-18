НВФ из гранатометов обстреляли здание предприятия в Новолуганском, – СЦКК. Новости

В поселке Новолуганское (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли производственное здание ООО «Бахмутский аграрный союз», что было зафиксировано украинской стороной СЦКК. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«18 июня, наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела производственного здания предприятия. По результатам фотофиксации установлено, что 16 июня, с 22:00 до 23:00 оккупанты совершили обстрел со стороны Доломитного (НКТ*), применив при этом автоматический станковый гранатомет (АГС)», – говорится в сообщении.

Так, наблюдательная группа зафиксировала повреждения кровли производственного помещения. Как уточняется, пострадавших среди сотрудников рабочей смены, к счастью, нет.

В ООС заметили, что НВФ не впервые обстреливают это предприятие.

«Украинская сторона СЦКК призывает российско-оккупационные войска прекратить обстреливать населенные пункты, безответственно уничтожать объекты инфраструктуры, а также подвергать жителей города и работников предприятия серьезной опасности. Действия оккупантов – являются вопиющим нарушением минских договоренностей», – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: