Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, – Слипачук. Новости

Конституционный суд (КС) не может остановить парламентские выборы в Украине своим решением, он просто может определить конституционность указа. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук в интервью «ВВС. Украина».

«Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд – единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше. Далее нам нужно будет понять обоснования и мотивы этого решения, чтобы осуществить необходимые шаги. Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос», – сказала Слипачук.

Она отметила, что ситуация действительно очень сложная, так как процесс подготовки к выборам пошел. «Он не может быть отложен или на время временно остановлен. Сейчас мы находимся на конечном этапе регистрации, которая закончится 20 июня. Далее мы имеем пять дней, чтобы собственно осуществить регистрацию и принять необходимые решения. Это уже будет 25 июня. А потом нам надо принять решение о форме избирательного бюллетеня, затем перейдем к следующему этапу», – пояснила глава ЦИК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.