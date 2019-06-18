Сколько военных РФ находится на Донбассе и вдоль границы с Украиной. Новости

На неподконтрольном украинской власти Донбассе, в аннексирована Крыму и вдоль границы с Украиной расположены около 82 тыс. российских военнослужащих. Об этом сообщил на брифинге начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Гудзь, передают «Українськi Новини».

«Общее количество личного состава, который Россия содержит вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, составляет около 82 тыс. военнослужащих», – сообщил он.

В частности, в Ростовской области сформировано 25 батальонно-тактических групп и формируется армейская дивизия.

Кроме того, Гудзь сообщил, что в 2018 году РФ скрыто перекинула к украинской границе 250 танков Т-62.