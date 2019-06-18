Представители Миссии ООН посетили пострадавшую от обстрела мечеть в Донецке (Фото) . Новости

Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине во временно неподконтрольном украинской власти Донецке посетили мечеть, которая пострадала в результате обстрела. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в организации на своей странице в Facebook.

«Наши коллеги посетили мечеть в Донецке, после того, как она была под обстрелом 4 июня. Имам рассказал нам, что люди как раз собирались в мечети, чтобы отпраздновать конец месяца Рамадан, мусульманский праздник. К счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В Миссии отмечают, что религиозные сооружения – это объекты гражданской инфраструктуры. Международное гуманитарное право запрещает целиться по ним. «Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Гражданские – не мишень», – резюмировали в организации.

Напомним, в неподконтрольном украинской власти Донецке снаряд попал в здание мечети Ахать Джами, которая находится в Куйбышевском районе. По информации украинской стороны СЦКК, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли мечеть в Донецке, а впоследствии обвинили в этом подразделения Объединенных сил.

Позже наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели мужчину с легкими ранениями, а также зафиксировали повреждения мечети в результате обстрела.