В Мариуполе капитально отремонтируют 11 многоэтажек: Как стать участником программы (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в планах местных властей отремонтировать 11 многоэтажных домов до следующего года. В 7-ми из них – уже идут работы.

Так, дом по проспекту Строителей, 23 не ремонтировали полвека. Трещины в стенах видны издалека. «Дом гостиничного типа. Здесь своевременно не обслуживалась система канализации, система холодного и горячего водоснабжения. И вот к чему это привело», – комментирует заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Федор Евангелистов.

Капитальный ремонт начали неделю назад. На реконструкцию этого здания из городского бюджета выделили более 11 млн грн.

«Мы сделаем капитальный ремонт кровли, отремонтируем фасад, сделаем отмостку, и на следующий год мы перейдем к ремонту подъездов и инженерных сетей», – отметил начальник управления ремонтов объектов коммунальной собственности Валерий Шевченко.

В доме № 14 на бул. Хмельницкого только завершили ремонт. В течение нескольких лет жители обращались к чиновникам. Среди них и жительница дома Людмила Васильевна.

«15 лет он у нас был аварийным, и мы много лет боролись за то, чтоб сделали ремонт. И вот как-то нам так повезло, что сделали такой ремонт, и теперь у нас дом-красавец, самый красивый дом на бульваре», – делится Людмила Васильевна.

Всего в городском совете запланировали обновить 11 домов, в 7 – уже идут работы.

«Это безопасность наших жителей. Когда мы видим, что дом находится в аварийном состоянии, то есть, требует колоссальных финансовых ресурсов, то бросить жителей один на один с теми проблемами, которые скопились не за один десяток лет, мы, конечно же, не можем», – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Источник: ТК «Сигма»