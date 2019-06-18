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Стало известно, о чем Зеленский говорил со Штайнмайером. Новости

Стало известно, о чем Зеленский говорил со Штайнмайером

18.06.19 21:51dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось»,  подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата.

Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе, о чем он сказал на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

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