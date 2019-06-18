Стало известно, о чем Зеленский говорил со Штайнмайером. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата.

Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе, о чем он сказал на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.