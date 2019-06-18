Ключ к решению проблемы водоснабжения Донетчины находится в Киеве, – Колесников. Новости

Ключ к решению нынешних проблем водоснабжения и дорог Донетчины находится не в Константиновке и Дружковке, а в Киеве. На этом, в том числе, акцентировал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников, поясняя свое решение баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

«Более 20-ти лет моя жизнь и деятельность неразрывно связана с Донбассом. Пять лет назад из-за войны я отказался идти в Верховную Раду под номером один по списку Оппозиционного блока. Пять лет я смотрел на проблемы Донбасса глазами его жителей. Как меценат сосредоточился на реализации социальных, спортивных проектов для детей и молодежи», – рассказал Борис Колесников на Форуме «С Донбассом в сердце!», во время которого жители Константиновского района поддержали его выдвижение в народные депутаты.

Тем не менее, по словам политика, ключ к решению проблем водоснабжения и дорог находится не в Константиновке и Дружковке, а в Киеве. «Именно поэтому принял решение идти в парламент по избирательному округу №49. Поэтому для меня принципиально быть депутатом от Донбасса», – подчеркнул оппозиционный премьер.

Колесников озвучил ключевые пункты своей избирательной программы: установить мир, возродить экономику и добиться социально ощутимого результата для каждой семьи, вернуть уважение к Донбассу, сделать его регионом-лидером Украины.

«Украине нужны простые и понятные правила и, конечно, верховенство права. Я иду в парламент, чтобы устранить все препятствия для прихода инвесторов и построить в округе современные предприятия машиностроения, легкой, пищевой промышленности, создать высококвалифицированные рабочие места», – отметил он.

Наиболее актуальная проблема региона, по словам Борис Колесникова, – отсутствие стабильного водоснабжения.

«Я лично обязуюсь заняться восстановлением резервных скважин в селах района. Мои специалисты уже изучают эту ситуацию на месте. Также для доставки питьевой воды жителям Константиновки, Алексеево-Дружковки, Константиновского района и Иллиновской громады арендую, а затем и приобрету пищевые автоцистерны. Все, что от меня зависит, я сделаю, но хочу еще раз подчеркнуть, что ключ для решения этой острейшей проблемы лежит на уровне Киева, и решать ее надо не только локально, но и глобально», – отметил оппозиционный премьер.

Борис Колесников также пообещал уделить особое внимание вопросам образования, дорожного строительства и возрождению села.

«Убежден, что все у нас получиться, и через 5 лет мы вновь увидим мирный и процветающий Донбасс. Тот Донбасс, который мы все любим, которым гордимся, и который живет в наших сердцах», – подчеркнул Колесников.

Он поблагодарил жителей Константиновки и Дружковки, Константиновского и Покровского районов, Иллиновской громады за оказанное доверие и выдвижение кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному округу №49.

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