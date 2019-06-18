Мирное лето: Как дети Донбасса исцеляются от войны, избавляются от фобий и стрессов (Видео). Новости

Полтысячи детей Донбасса присоединились к благотворительному проекту «Мирное лето – детям Донбасса!». В Святогорске (Донецкая обл.) они исцеляются от войны, избавляются от фобий и стрессов. Для многих – это единственная возможность отдохнуть и преодолеть травму войны.

«Мы сюда приехали для того, чтобы я отвык от всех этих обстрелов», – говорит житель временно неподконтрольного украинской власти Донецка Эдуард Крамар.

Дом Эдуарда расположен на линии огня. Даже играя, он беспокоится, как там его родные. «Надеюсь, что когда приеду, с ними все будет хорошо», – поделился мальчик.

Переселенка из Донецка Алина Барабаш скучает по родному городу, где не была уже несколько лет. А там осталась часть ее семьи. «Я приехала из Донецка, но уже пять лет живу в Святогорске. Я боюсь, что может что-то страшное случиться, и я больше никогда не увижу родных», – сказала она.

Для Алины, Эдуарда и других детей проводят урок оригами. Но он не обычный, как может показаться. На самом деле творческая работа – это арт-методика. Так специалисты замечают, кому нужна срочная помощь. «Переселенцам тоже очень сложно. Это новая школа, это новая квартира. Процесс адаптации долгий. Мы работаем с телом, мы прорабатываем эмоции, мы работаем с когнициями, т. е. как менять мысли, чтобы не оставаться в плохих мыслях», – объяснила психолог Фонда Рината Ахметова Валерия Волкова.

А Карине Князевой из прифронтовой Марьинки такие тренинги добавляют уверенности. «Работа с психологами очень классная, она вдохновляет. Я думаю, что я вернусь отдохнувшая», – говорит она.

Психологическая помощь – это важная часть благотворительного проекта Фонда Рината Ахметова. А еще лечебные процедуры, мотивационные встречи с писателями, актерами.

Здесь досуг на любой вкус. В лагере работают различные кружки и спортивные секции.

Эдуард с друзьями днями пропадает на футбольном поле. «Мне нравится здесь все. Озеро, футбол, здесь очень много развлечений и тут совсем не страшно», – поделился дончанин.

Дети, которые живут по обе стороны линии разграничения, под небом мирного лета загадывают единственное желание. «Чтобы закончилась война!», – сказала Карина Князева.

Источник: ТК «Донбасс»