Через КПВВ «Марьинка» пытались перевезти угнанный автомобиль. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники обнаружили, задержали и передали полиции автомобиль, числившийся как похищенный. Автомобиль следовал с неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" пограничники обнаружили автомобиль "Мерседес" 2012 года выпуска украинской регистрации, который значился в базе данных Интерпола как похищенный в Украине в начале июня 2019 года», – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, транспортное средство, следовавшее с неподконтрольной украинским властям территории (НКТ), задержали и передали сотрудникам Нацполиции.

Читайте также: