Курт Волкер женился на журналистке (Фото). Новости

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на грузинской журналистке «Голоса Америки" Ие Меурмишвили, пишет « УНИАН » .

Пара познакомилась в 2015 году, когда Меурмишвили брала у Волкера интервью. Она работает на « Voice of America » ​​с 2009 года и является одним из редакторов программы « Вашингтон сегодня » .

О решении скрепить свои отношения узами брака журналистка сообщила в Facebook. « Все было прекрасно – погода, люди, атмосфера, музыка. Это была замечательная вечеринка! » , – сообщила она.

Свадьба состоялась в Вашингтоне в историческом пятизвездочном отеле The Hay – Adams. Среди гостей церемонии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Молодожены устроили фотосессию на балконе с видом на Белый дом.

Меурмишвили для такого важного события выбрала длинное платье с декольте малинового оттенка, а 54-летний Волкер - синий костюм и галстук в тон к наряду невесты.

Примечательно, что для Курта Волкера это второй брак. С первой женой Карен он воспитывает двоих детей – сына Маттиаса и дочь Соню.