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Курт Волкер женился на журналистке (Фото). Новости

Курт Волкер женился на журналистке (Фото)

18.06.19 22:35unian.netНовости

Фото из открытых источников

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на грузинской журналистке «Голоса Америки" Ие Меурмишвили, пишет «УНИАН».

Пара познакомилась в 2015 году, когда Меурмишвили брала у Волкера интервью. Она работает на «Voice of America» ​​с 2009 года и является одним из редакторов программы «Вашингтон сегодня».

О решении скрепить свои отношения узами брака журналистка сообщила в Facebook. «Все было прекрасно – погода, люди, атмосфера, музыка. Это была замечательная вечеринка!», – сообщила она.

Свадьба состоялась в Вашингтоне в историческом пятизвездочном отеле The Hay – Adams. Среди гостей церемонии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Молодожены устроили фотосессию на балконе с видом на Белый дом.

Меурмишвили для такого важного события выбрала длинное платье с декольте малинового оттенка, а 54-летний Волкер - синий костюм и галстук в тон к наряду невесты.

Примечательно, что для Курта Волкера это второй брак. С первой женой Карен он воспитывает двоих детей – сына Маттиаса и дочь Соню.

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