Личные охранники, бабушки и «Халк»: Число кандидатов в нардепы растет бешеными темпами (Видео). Новости

Число кандидатов в народные депутаты растет бешеными темпами. О мандате мечтают не только певцы, спортсмены, военные, но и даже личные охранники и бабушки готовы идти в парламент ради счастливого будущего своих внуков. Сегодня, 18 июня, Центризбирком зарегистрировал еще 122 претендента. По состоянию на сейчас в стране по мажоритарным округам конкурируют уже почти 600 самовыдвиженцев и представителей политсил. По спискам, то их пока утвердили только от одной партии, передает телеканал «Украина».

До конца приема документов на регистрацию кандидатами сегодня оставалось всего три дня – до 20 июня включительно. Поэтому в Центризбиркоме начинают образовываться очереди из желающих попасть в парламент.

Среди претендентов – кого только не встретишь. На этих выборах публика разнокалиберная. Молодая бабушка Янина Бондаржевская не скрывает, что прибегла к хитрости, чтобы конкурентов было меньше. Живет в Киеве, но выдвигается от харьковского округа. «Там смогла пробиться (смеется) – еще не так много кандидатов на ту область. Нашла способы проверить», – поясняет Янина.

В свои 54 года она имеет 4-х детей и уже 2-х внуков. Говорит, что в депутаты идет ради их будущего. Но что именно хочет изменить, чтобы оно было светлым, четко сформулировать не может. «Программа у меня такая, как все – изменить то, изменить сё... Изменить... По-крупному хочу изменить, чтобы все мы, каждый из нас, прежде же ... Самый первый шаг – когда мы идем кого-то выбирать, чтобы мы выбирали это головой и сердцем», – говорит Бондаржевская.

Испытать свои силы теперь уже на политическом фронте стремится даже командир роты глубинной разведки. За характерную внешность его называют «Халком». Сейчас Олег служит по контракту. И чтобы подать документы, взял отпуск. Рассказывает, что в парламент хочет попасть, чтобы научить депутатов, как закончить войну.

«Все мои желания, чтобы скорее наступил мир в нашей стране. И я знаю, как это сделать. У нас есть методы. Потому что мы больше видим, что там делается. Если бы политики чаще приезжали к нам на передовую, тогда бы они знали, как правильно делать», – аргументирует «Халк».

Податься в депутаты решил и трехкратный чемпион Украины по кикбоксингу. Мол, президентские выборы доказали, что не только политикам руководить государством. «В этот не совсем удобный, но хороший для страны период все нужны на передовой – в политике, в военном деле. Так что я считаю, что должен также внести свою лепту», – говорит трехкратный чемпион Украины по кикбоксингу Евгений Колев.

Затесаться в ряды политиков хочет даже охранник Дмитрий. Но для чего конкретно – так и не признался.

– Почему именно сейчас телохранитель решил идти в депутаты?

– Захотелось мне так. Могу так ответить.

– Хотите совмещать? И охранять какого-то депутата и самим депутатом работать?

– Нет. Так не хочу. (Смеется)

– Почему? Интересно же. И зарплата двойная.

– Зачем? Хочется людям помогать, и все.

Полный список тех, кто получит шанс помогать людям в парламенте, станет известен 25 июня. Именно тогда Центризбирком должен завершить регистрацию кандидатов в депутаты.

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