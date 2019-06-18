Второй этап медреформы: Готовы ли больницы Мариуполя к изменениям (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.), как и по всей Украине, с 1 июля стартует второй этап медицинской реформы. Профильные учреждения будут получать деньги за каждого пациента, а ряд диагностических процедур станут бесплатными. В частности, услуги рентген-кабинета.

Как рассказала посетительница одной из мариупольских больниц Надежда Бочкова, которой необходимо сделать снимок в рентген-кабинете, сейчас за пленку придется платить. «Пришла к терапевту выписать "Бесплатные лекарства" и заодно попросила направление на рентген руки. Я упала неделю назад, ушибла руку. Люди платят от 40 грн до 100 грн. Смотря какой рентген», – говорит женщина.

Еще один пациент больницы Геннадий Акифьев считает, что изменения в медицине очень нужны. «Группа бесплатных анализов должна быть обязательно. Рентген тот же, УЗИ, основная группа анализов», – уверен мужчина.

Как обещают в Министерстве здравоохранения Украины с 1 июля 5 видов рентгена должны стать бесплатными. Также, электрокардиограмма и 2 теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

Мариуполь уже готов к изменениям. Ведь в городе работает современный кардиоцентр. «Больше трехсот операций было выполнено по спасению наших мариупольцев. И конечно же это позволяет нам смотреть в будущее и смотреть на медицинскую реформу изнутри, уже при ее реализации», – пояснил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма.

После очередного этапа реформы каждый врач будет получать деньги за пациента. А это должно создать конкуренцию, повысить качество обслуживания и уровень зарплаты врачей.

Источник: ТК «Сигма»

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