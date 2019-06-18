На Луганщине за голос предлагали 5 кг сахара. Новости

На Луганщине полиция проверяет сообщения о возможном подкупе избирателя.Об этом сегодня, 16 июня, на свое странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что к нему обратилась неизвестная и предложила внести его в списки на получение 5 кг сахара, если заявитель проголосует за одного из кандидатов в народные депутаты Украины», – сообщила Погукай.

Данный факт зарегистрирован, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа Попаснянского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Министерство внутренних дел (МВД) уже поступило 75 заявлений о нарушениях избирательного законодательства за время с объявления о досрочных парламентских выборах 21 июля.