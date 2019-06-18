За неделю в Украине корью заболели 967 человек. Новости

В течение предыдущей недели в Украине корью заболели 967 человек, из них 436 взрослых и 531 ребенок. Таковы оперативные данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины,

С 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (110 больных: 46 взрослых и 64 ребенка), Харьковской областях (97: 63 взрослых и 34 ребенка) и Киеве (87: 47 взрослых и 40 детей). Также высокие показатели зафиксированы в Тернопольской (80 больных: 23 взрослых и 57 детей) и Львовской областях (64: 27 взрослых и 37 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54 065 человека (25 439 взрослых и 28 626 детей), а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

В сообщении напоминается, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против коры, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 12 июня в Украине было 770 468 доз.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) заболеваемость корью идет на спад, о чем сообщили в отделе здравоохранения, сегодня, 18 июня.