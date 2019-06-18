Потенциальные нардепы делают первые заявления: В парламенте – не более 10 лет, снизить тарифы (Видео). Новости

Ограничить депутатские полномочия, снизить тарифы и достичь мира и экономического роста на востоке Украины. Такие заявления сегодня, 18 июня, делали потенциальные народные депутаты, передает телеканал «Украина».

Способствовать развитию региона, восстанавливать инфраструктуру, а главное защищать интересы Донбасса на национальном уровне. Такие задачи взял на себя лидер оппозиционного правительства Борис Колесников. Сегодня в Константиновке на форуме «С Донбассом в сердце!» его выдвинули в кандидаты в депутаты. Участники отметили, что фонд Бориса Колесникова уже много лет помогает региону. Уверены, что только выиграют, если будут иметь такого представителя в парламенте.

«Жизнь показала, что заочной борьбы не бывает. Селам и городам не к кому обращаться. Военно-гражданская администрация – это не избранные люди, они назначены. Поэтому, как бы это пафосно ни звучало, жители Донбасса больше всего сегодня в Украине нуждаются в защите», – считает председатель оппозиционного правительства Борис Колесников

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Платежки, от которых руки трясутся. Олег Ляшко принес в Раду квитанцию, которую получила пара пенсионеров на Черниговщине. На двоих у супругов – 4,5 тыс. грн пенсии. Но с них требуют вернуть почти 5 тыс. грн субсидии за 2 года. Ляшко считает, что это несправедливо. Ответственность должен нести тот, кто эту субсидию им насчитал. В целом же, уверен лидер Радикальной партии, тарифы неподъемные для большинства украинцев.

«Таких людей, которые получают космические платежки за газ, их миллионы в Украине. И президент должен, обязан защитить эти семьи. Чтобы у них сердце не остановилось, чтобы у них инсультов не было, и чтобы жизнь не кончалась, когда они получают эти платежки. Нужны прозрачные, честные рыночные правила, где будет честная цена, а не так как сегодня – написали космическую цену на газ и рассказывают, что это рыночная. Какая она рыночная? Когда в Европе самая низкая цена на газ уже 3 года, когда в Европе цена на газ падает, а в Украине с 1 июня снова на 400 грн подняли цену на газ. Где же те рыночные цены?», – возмущается Олег Ляшко.

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Ограничить депутатские полномочия предлагают в партии «Голос». Об этом сегодня заявил Святослав Вакарчук на встрече с львовянами. В первую очередь планируют на законодательном уровне установить срок, больше которого депутаты не могут работать в Верховной Раде.

«Более 10 лет в парламенте нечего делать. Это практика распространена во многих странах. Почему это важно для Украины? Потому что нам нужно как можно скорее сменить старый политический класс», – заявил лидер партии Святослав Вакарчук.