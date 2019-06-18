НБУ прогнозирует замедление темпов роста доходов граждан. Новости

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019 году. Об этом со ссылкой на «Отчет о финансовой стабильности" НБУ сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается в отчете, причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом.

В сочетании с незначительным (на 12%) повышением минимальной заработной платы с 1 января этого года это привело к тому, что в I квартале прирост номинальной и реальной зарплаты составил соответственно 20,8% и 10,9%. По оценкам НБУ, до конца года рост реальной зарплаты замедлится. Однако платежеспособность населения будет расти благодаря, как увеличению дохода работающих граждан, так и пересмотру пенсий.

В НБУ напоминают, что в 2018 году реальный располагаемый доход домохозяйств вырос на 9,9%, что лишь на 0,6 п. п. ниже, чем годом ранее. «Основной двигатель – рост заработной платы почти на четверть, сопряженный со снижением темпа инфляции. Больше всего зарплата выросла в реальном секторе и государственном управлении», – напоминают эксперты.

Индексация социальных пособий также положительно повлияла на доходы: проведение пенсионной реформы обеспечило повышение пенсий в среднем на 35,6%, в частности для военнослужащих – более чем на 50%, одновременно были пересмотрены пенсии работающим пенсионерам, добавили в НБУ.