Матрасы, круги, нарукавники: В Мариуполе рассказали во сколько обойдется безопасный отдых на море (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пляжный сезон в разгаре. В топ-списке вещей для безопасного отдыха на побережье Азовского моря – надувные матрасы, круги и нарукавники. За самый дешевый просят 21 грн, а самый дорогой стоит более 1 тыс. грн.

Так, для 9-летней Маргариты, которая с бабушкой приехала в Мариуполь из Харькова, в качестве игрушки для отдыха на море выбрали надувного дракона. «Можно позагорать на нем, посидеть, использовать, как подушку», – делится девочка.

Как уверяет другая отдыхающая – Ирина, в этом году популярны нарукавники. И безопасность для ребенка, и с собой брать удобно. «Чтобы не утонула, и чтобы меньше водички глотала. Это очень удобно», – говорит Ирина.

Еще одна отдыхающая приобрела для своей 6-летней дочери круг. Женщина рассказала, что новые аксессуары покупает каждое лето. «Поскольку бывают и от ракушек мелкие царапины, порезы, из-за этого они начинают сдуваться. Лучше для безопасности брать на сезон», – считает Ирина.

Стоит круг от 21 грн. Нарукавники – от 50 грн. Также, немалый выбор и других надувных пляжных товаров. В частности, для детей покупают небольшие бассейны. Их стоимость – от 130 грн. В зависимости от размера. А вот срока годности, по словам продавцов, такие игрушки почти не имеют.

«При бережном использовании можно использовать 3-4 сезона. Не без того, что где-нибудь ребенок может пробить. Всегда есть заплаты, которыми можно заклеить и пользоваться дальше. Довольно-таки крепкая продукция. Не требует никакого специального хранения и использования. Пользоваться можно, сколько угодно», – уверяет продавец надувных аксессуаров Евгений Мироненко.

Однако, плавать в море с ними надо осторожно. Поскольку может отнести далеко от берега. Только в эти выходные спасатели вернули на побережье Азовского моря шестерых отдыхающих, которых на надувных матрасах унесло в море.

Источник: ТК «Сигма»

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